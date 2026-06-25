Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü: 3'ü çocuk 16 Filistinli gözaltında

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.

Evlere baskın yapan, arama bahanesiyle eşyalara zarar veren İsrail askerleri, 3'ü çocuk 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in gözaltılar aracılığıyla özellikle kadınları, gençleri ve akademisyenleri hedef alarak, Filistin toplumu üzerindeki baskı ve yıldırma politikasını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.