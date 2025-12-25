İSTANBUL 13°C / 7°C
Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü: 8 aylık bebeği yaraladılar

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırdığı ve 8 aylık bir bebeği yaraladığı bildirildi.

25 Aralık 2025 Perşembe 11:15
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli yerleşimcilerden oluşan bir grubun gece saatlerinde Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Sair beldesinde Filistinli vatandaşların evlerine saldırdığı belirtildi.

Saldırılarda Meyar eş-Şelalide isimli Filistinli 8 aylık bebeğin yüzünden ve kafasından yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Saldırıların Sair beldesindeki vatandaşlara ait evlerde maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

Saldırgan İsraillilerin ise bölgede yeni inşa edilmiş yasa dışı yerleşim biriminden bir grup olduğu bilgisine yer verildi.

Söz konusu yasa dışı yeni yerleşim birimindeki İsraillilerin daha önce de Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırarak birçok Filistinliyi yaraladıkları ve ekim ayında Filistinlilere ait 400'e yakın zeytin ve badem ağacını kestiği belirtildi.

Haberde, bölgeye yasa dışı yeni yerleşim birimlerinden gelen İsraillilerin, Filistinlileri zorla yerinden etmek için saldırılarını sistematik olarak sürdürdüklerine işaret edildi.

