Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü: Filistinli aile yuvasız kaldı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki yıkım operasyonları hız kesmeden devam etti. Nablus kentinde Filistinli bir aileye ait evin patlayıcılarla imha edilmesi, bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı. İsrail güçlerinin sivil yerleşim alanlarına yönelik bu tür eylemleri, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

İSRAİL GÜÇLERİ NABLUS'A BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli aileye ait bir evi havaya uçurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

MAHMUD EL-AKKAD'IN AİLESİNİN EVİ PATLAYICILARLA İMHA EDİLDİ

İsrail askerleri, 28 Eylül 2025'te Kalkilya kenti yakınlarında aracına ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Mahmud el-Akkad'ın ailesinin Halava Caddesi'ndeki evini kuşattı.

Bölgedeki birçok evi tahliye eden İsrail ordusu, Akkad'ın ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Osarin kasabasında da bazı evlere baskın düzenleyerek aradı ve sakinlerini sahada sorguladı.