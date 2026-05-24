Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinli çocuklar gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistinli aktivist Muhammed Avd'ın açıklamalarına yer verildi.
Avd, soykırımcı İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yapıldığını belirtti. Filistinli aktivist, 72 yaşındaki bir adam ile 15-16 yaşlarındaki 4 çocuğun soykırımcı İsrail güçlerince gözaltına alındığını kaydetti.
WAFA'nın haberine göre, El Halil'in batısındaki Beyt Avva'da ise soykırımcı İsrail güçleri belediye binasına baskın düzenledi.
Soykırımcı İsrail askerleri, belediye binasının kapısını kırarak içeri girdi.
Soykırımcı İsrail askerleri Tubas'ın güneydoğusundaki Tamun beldesindeki bazı evlere sabah saatlerinde baskın düzenledi.
Tubas Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, soykırımcı İsrail ordusunun 16 yaşındaki bir kız çocuğunu evine düzenlediği baskınla gözaltına aldığını belirtti.
Soykırımcı İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine de baskın düzenledi.
Evinde arama yapılan 17 yaşındaki Hamza Rani Ahmed Rabi, soykırımcı İsrail güçlerince gözaltına alındı.