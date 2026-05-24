İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinli çocuklar gözaltına alındı
Dünya

Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinli çocuklar gözaltına alındı

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 72 yaşındaki bir adam ile 6 çocuğu gözaltına aldı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 13:04 - Güncelleme:
Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinli çocuklar gözaltına alındı
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistinli aktivist Muhammed Avd'ın açıklamalarına yer verildi.

Avd, soykırımcı İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yapıldığını belirtti. Filistinli aktivist, 72 yaşındaki bir adam ile 15-16 yaşlarındaki 4 çocuğun soykırımcı İsrail güçlerince gözaltına alındığını kaydetti.

BEYT AVVA BELEDİYE BİNASINA BASKIN

WAFA'nın haberine göre, El Halil'in batısındaki Beyt Avva'da ise soykırımcı İsrail güçleri belediye binasına baskın düzenledi.

Soykırımcı İsrail askerleri, belediye binasının kapısını kırarak içeri girdi.

BİR KIZ ÇOCUĞU DA GÖZALTINA ALINDI

Soykırımcı İsrail askerleri Tubas'ın güneydoğusundaki Tamun beldesindeki bazı evlere sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Tubas Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, soykırımcı İsrail ordusunun 16 yaşındaki bir kız çocuğunu evine düzenlediği baskınla gözaltına aldığını belirtti.

DOĞU KUDÜS'TE BİR ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Soykırımcı İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine de baskın düzenledi.

Evinde arama yapılan 17 yaşındaki Hamza Rani Ahmed Rabi, soykırımcı İsrail güçlerince gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.