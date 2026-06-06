İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinlilerin köyüne baskın düzenlendi
Dünya

Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinlilerin köyüne baskın düzenlendi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki beldelerde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinli göz yaşartıcı gaz kapsülüyle yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü! Filistinlilerin köyüne baskın düzenlendi
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Kubeybe beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında doğrudan göz yaşartıcı gaz kapsülü attığı bir Filistinli yaralandı.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesinde bulunan Hirbet Deyr bölgesinin girişini demir kapıyla kapattığı belirtildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinin Rafat köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri köyde evinde arama yaptığı Filistinli Hüseyin Hasan el-Meşni'yi gözaltına aldı.

İsrail askerleri köydeki birkaç eve daha baskın düzenleyerek, içindeki eşyaları yağmalayıp tahrip etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.