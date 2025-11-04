İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0898
  • EURO
    48,4034
  • ALTIN
    5398.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü!

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Ramallah kentlerinde, 'ruhsatsız' inşa edildiği bahanesiyle Filistinlilere ait iki evi ve bir tarım tesisini yerle bir etti.

AA4 Kasım 2025 Salı 15:47 - Güncelleme:
Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü!
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde yer alan El-Matar Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskın sırasında "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla iki evi yıktı.

Tanıklar, iki evin özel mülkiyete ait araziler üzerinde olduğunu ve resmi belgelerinin de bulunduğunu vurguladı.

İsrail askerleri iş makineleriyle baskın düzenledikleri Ramallah'ın batısındaki Budrus beldesinde bulunan bir çiftlikteki tarım tesisini de aynı şekilde "ruhsatsız" inşa edildiği bahanesiyle yıktı.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILAR "RUHSATSIZ" OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILIYOR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.