Batı Şeria'da işgalci İsrail zulmü!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde yer alan El-Matar Mahallesi'ne baskın düzenledi.



İsrail askerleri, baskın sırasında "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla iki evi yıktı.

Tanıklar, iki evin özel mülkiyete ait araziler üzerinde olduğunu ve resmi belgelerinin de bulunduğunu vurguladı.

İsrail askerleri iş makineleriyle baskın düzenledikleri Ramallah'ın batısındaki Budrus beldesinde bulunan bir çiftlikteki tarım tesisini de aynı şekilde "ruhsatsız" inşa edildiği bahanesiyle yıktı.

FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILAR "RUHSATSIZ" OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILIYOR

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

