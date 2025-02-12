Kassam Tugaylarının Tulkerim Birliği yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Kudüs Tugayları'yla beraber Nur Şems Kampı'ndaki Menşiyye Mahallesi'nde baskın düzenleyen İsrail piyade kuvvetlerine karşı pusu kurulduğu aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada ise 4 gündür saldırılar yürüttüğü Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerden kampı boşaltmalarını istemişti.
- İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.