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Dünya

Batı Şeria'da İsrail terörü! Bir Filistinli şehit edildi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 06:33 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail terörü! Bir Filistinli şehit edildi
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki Kızılay'a bağlı Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril, biri başından diğeri sırtından gerçek kurşunla yaralanan iki gencin Rafidiya Hastanesine getirildiğini, tıbbi müdahalenin ardından ağır yaralı olan İzzeddin Mustafa Hafi'nin (18) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgede bulunan İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmak için harekete geçen tüm acil servis araçlarının anahtarlarına el koyduğu ve tıbbi müdahaleye engel olduğu ifade edildi.

Nablus'taki kaynaklara göre, İsrail güçlerinin Nablus kentinin doğu kesiminde Balata Mülteci Kampı'na ve bölgedeki Yafa Kültür Merkezi'ne düzenlediği baskınlarda Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşandı.

  • Filistinli genç öldürüldü
  • İsrail baskını
  • Balata Mülteci Kampı

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