  Batı Şeria'da İsrail terörü: Filistinlilere saldırdılar
Dünya

Batı Şeria'da İsrail terörü: Filistinlilere saldırdılar

Soykırımcı İsrail Filistin'de masum sivillere zulmetmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde soykırımcı İsrail askerlerinin düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli darbedilerek yaralandı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 22:33
Batı Şeria'da İsrail terörü: Filistinlilere saldırdılar
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sahadaki ekiplerinin El Halil kentinde İsrail askerlerinin yaraladığı 5 Filistinliyi hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Cebel Cevher bölgesinde sürdürdüğü baskınları kapsamında Filistinlileri darbederek yaraladığı aktarıldı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusu tarafından El Halil kentinin güney bölgesinde 19 Ocak Pazartesi gününden beri uygulanan sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasının ardından Filistinlilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın ettiğini belirtti.

İsrail ordusu, 19 Ocak Pazartesi günü El Halil'de birkaç gün sürecek askeri operasyon başlattığını açıklamıştı.

Filistin Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Halil kentine yönelik devam eden baskınları ve operasyonları sebebiyle kentteki 26 okulda ve 3 anaokulunda eğitimin askıya alındığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
