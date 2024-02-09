Batı Şeria'da İsrail terörü! Saldırılar gece boyu sürdü

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin, baskın düzenlediği adresler arasında Nablus, El-Halil, Ramallah ve Beytüllahim kentleri yer aldı.

İsrail askerleri, Nablus'taki Beyta beldesinde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesi ile Tulkerim kentine çok sayıda Filistinlinin evine düzenlenen baskında ise gözaltına alınanlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca Kalkilya beldelerine düzenlediği baskınlarda Filistinlilerin evlerine ses bombaları atarak, birçok duvara ırkçı ifadeler ve çizimler yazdı.

İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şu ana kadar 387 Filistinli öldürüldü.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilere göre İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda şu ana kadar 6 bin 920 Filistinli gözaltına alındı.