1 Kasım 2025 Cumartesi
  • Batı Şeria'da İsrail terörü sürüyor: 8 Filistinli yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'da soykırımcı İsrail askerleri ve yasa dışı yerleşimciler Filistin köylerine saldırdı. Tel, Burin ve Sebastiya'da darbedilen 8 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rafidya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerinin, Tel, Burin ve Sebastiya beldelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve işgal güçlerinin darbetmesi sonucu yaralanan 8 kişiye müdahale ettiği" belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu da yerinden edildi.

