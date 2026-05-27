İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9092
  • EURO
    53,469
  • ALTIN
    6628.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da İsrail zulmü! Bayramın ilk gününde gözaltına aldılar
Dünya

Batı Şeria'da İsrail zulmü! Bayramın ilk gününde gözaltına aldılar

İşgal altındaki Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ait bir aracı ve bir evin bir bölümünü ateşe verdi, İsrail ordusu da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail zulmü! Bayramın ilk gününde gözaltına aldılar
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin Hırbet Mesud bölgesinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Filistinlilere ait araçları ve bir evin bir bölümünü ateşe veren İsrailli saldırganlar, evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı.

İSRAİL ASKERLERİ KURBAN BAYRAMI SABAHI 4 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Öte yandan İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Cenin'in güneyindeki Mislun ve Kubatiye beldelerine baskın düzenledi.

Mislun beldesinde askerlerin konuşlandırıldığı, bazı evlere baskın düzenlenerek askeri karargâha dönüştürüldüğü ve çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğu belirtildi.

Kubatiye beldesindeki evlere düzenlenen baskınlarda 4 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı saatlerde İsrail ordusuna ait araçların Cenin kentindeki birçok caddede geniş çaplı arama-tarama faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.