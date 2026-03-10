Batı Şeria'da İsrail zulmü: Cami cemaatine kısıtlama getirildi

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi.



İsrail'in 6 Mart Cuma'dan bu yana vakit namazlarında camiye yalnızca 50 kişinin girişine izin verdiğini ifade eden Ebu Suneyne, İsrail'in bu keyfi uygulamalarının uluslararası hukuku ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Ebu Suneyne, camiye girişlerde herhangi bir kısıtlama yapılmamasını istedi.

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmış, 6 Mart'ta cuma namazında çok sınırlı sayıda kişinin içeri alınmasına izin vermişti.