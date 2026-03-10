İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  • Batı Şeria'da İsrail zulmü: Cami cemaatine kısıtlama getirildi
Dünya

Batı Şeria'da İsrail zulmü: Cami cemaatine kısıtlama getirildi

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde vakit namazları için camiye yalnızca 50 kişinin girmesine izin verdiği belirtildi.

AA10 Mart 2026 Salı 14:12 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail zulmü: Cami cemaatine kısıtlama getirildi
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in 6 Mart Cuma'dan bu yana vakit namazlarında camiye yalnızca 50 kişinin girişine izin verdiğini ifade eden Ebu Suneyne, İsrail'in bu keyfi uygulamalarının uluslararası hukuku ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti.

Ebu Suneyne, camiye girişlerde herhangi bir kısıtlama yapılmamasını istedi.

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmış, 6 Mart'ta cuma namazında çok sınırlı sayıda kişinin içeri alınmasına izin vermişti.

