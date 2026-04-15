15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
  • Batı Şeria'da İsrail zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında
Batı Şeria'da İsrail zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan farklı kentlere düzenlediği baskınlarda biri kadın 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Batı Şeria'da İsrail zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin kentinin Yabed beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, evlerini basıp arama yaptığı 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus kentinde de evlerine baskın düzenlenen 8 Filistinli, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Kalkilya'da da İsrail askerleri, evine baskın düzenlediği Filistinli bir kadını gözaltına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Tubas'un Tamun beldesi, Beytullahim'in Merah Rebah köyü ile Eriha'daki Akabe Ceber Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi; evlerde aramalar yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının aktardığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

