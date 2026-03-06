Batı Şeria'da İsrail zulmü: Harem-i İbrahim Camisi'ne kısıtlama getirdi

İSTANBUL 14°C / 5°C
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde ramazanın üçüncü cuma namazına Filistinlilerin katılımını kısıtladığı bildirildi.

AA6 Mart 2026 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenlik gerekçesiyle camiye yalnızca yaklaşık 50 ila 60 kişinin girişine izin verdiğini söyledi.

Ebu Suneyne, normal şartlarda binlerce kişinin cuma namazı için camiye gelmesi gerektiğini ancak çok sınırlı sayıda kişinin içeri alındığını belirtti.

Filistinli yetkili, binlerce kişinin cami kapılarında beklemesine rağmen içeri girişlerine izin verilmediğini ifade etti.

Ebu Suneyne, uygulanan kısıtlamaların ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı.

