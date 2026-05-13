13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
  • Batı Şeria'da İsrail zulmü: Yusuf Makamı'na baskın düzenlediler
Dünya

Batı Şeria'da İsrail zulmü: Yusuf Makamı'na baskın düzenlediler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin korumasında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, askerlerin koruması altında, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na zorla girerek baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler burada Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Askerler geri çekilmeden önce de Nablus'un doğusundaki çok sayıda mahalleye giriş çıkışları ve bazı ana yolları trafiğe kapattı.

Bu bağlamda, Nablus Eğitim Müdürlüğü de baskın ve beraberindeki askeri tedbirler nedeniyle okulların başlama saatinin 08.30'a kadar ertelendiğini duyurdu.

NABLUS'TAKİ "YUSUF MAKAMI"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

