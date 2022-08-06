İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi
Dünya

Batı Şeria'da İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek yürüyüşleri düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan gösteriler yapıldı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi ve Fetih Hareketinin çağrısıyla, Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin ve El Halil kentlerinde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi.

Bu kentlerin çeşitli noktalarında bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.