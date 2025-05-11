İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2025 Pazar / 14 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da kan donduran infaz: Filistinli kılığına girip kurşun yağdırdı
Dünya

Batı Şeria'da kan donduran infaz: Filistinli kılığına girip kurşun yağdırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da sivil kıyafetli bir Siyonist asker, silahsız bir Filistinli genci sokak ortasında kurşuna dizdi. Filistin TV'de yayınlanan görüntüler, soykırımcı İsrail'in resmi açıklamalarını yalan olduğunu ortaya koydu.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 00:32 - Güncelleme:
Batı Şeria'da kan donduran infaz: Filistinli kılığına girip kurşun yağdırdı
ABONE OL

Filistin TV'de yayınlanan görüntüler, 8 Mayıs'ta İsrail özel kuvvetlerinin Nablus'a düzenlediği baskın sırasında yaşanan infazı ortaya koydu.

Görüntülerde Rami Sami el-Kehan'ın (30) başka bir gençle konuştuğu sırada Arap kıyafetleri giymiş bir İsrail askeri tarafından vurulduğu görülüyor.

Söz konusu video, İsrail polisinin, Kehan'la ilgili olarak "silah taşıdığı ve tehdit oluşturduğu" yönündeki iddiasını yalanlamış oldu.

İsrail polisinden 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "mustaribin" adı verilen Arap kılığına girmiş askerlerden oluşan bir birliğin, Nablus'un eski şehir bölgesinde silahlı bir Filistinliyi "tasfiye" ettiği, bir diğerini ise gözaltına aldığı ifade edilmişti.

Gazze'de insani trajedi: Siyonist saldırıda çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail askerleri deliriyor: Komşusunu silahla vurdu

Camiler İsrail'in hedefinde! Kasıtlı olarak ateşe verdiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.