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Dünya

Batı Şeria'da organize terör: Siyonist yerleşimciler tarım arazilerini yakıyor

Filistinli yetkili Mueyyed Şaban, haziran ayında Batı Şeria'da sistematik saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin, tarım arazilerini ve sivillerin mülklerini yakmak için özel teknikler kullandığını açıkladı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Batı Şeria'da organize terör: Siyonist yerleşimciler tarım arazilerini yakıyor
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Komite Başkanı Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haziran ayındaki saldırılarının daha da arttığını, daha fazla örgütlendiklerini ve finanse edildiklerini belirtti.

Bu saldırıların Batı Şeria'nın kuzeyinden güneyine doğru eş zamanlı ve planlı bir şekilde yapıldığını dile getiren Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın birçok bölgesine aynı anda kasıtlı olarak saldırılar düzenleyerek, dikkati kendilerinden uzaklaştırmak ve kendilerini püskürtme girişimlerini engellemek istediklerini ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'daki birçok köy ve kasabada arazileri ve mülkleri yakmalarına yardımcı olan yangın çıkarma yöntemleri geliştirdiklerini belirten Şaban, İsraillilerin çok hızlı yanan bir maddeye sahip olduğuna işaret etti.

Saldırıların gözlemlenmesi sonucunda, haziran ayında saldırıları gerçekleştiren İsraillilerin sayısının daha fazla olduğunu ve bunların çoğunun silahlı olduğunun anlaşıldığını ifade eden Şaban, İsraillilerin, saldırılar sırasında siyah üniformalar giydiklerine ve yüzlerini kapattıklarına dikkati çekti.

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