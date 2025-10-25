Batı Şeria'da Siyonist saldırısı: Filistinli yaşlı ve çocukları hedef aldılar

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde çeşitli noktalara devriye araçlarıyla baskın düzenledi.
Söz konusu baskında 14, 15 ve 18 yaşlarında 3 Filistinli, askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bacaklarından vurulan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Güneydeki El Halil kentine bağlı Surif kasabasında da silahlı İsrailliler, 72 ve 82 yaşlarındaki 2 Filistinli kardeşi darbederek yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
İsrailliler, kasabadaki bir aracı kundakladı ve 2 evin camlarını kırdı.