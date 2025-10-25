İSTANBUL 18°C / 13°C
Dünya

Batı Şeria'da Siyonist terörü: Filistinli yaşlı ve çocukları hedef aldılar

Soykırımcı İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 5 Filistinliyi yaraladı. Öte yandan Surif kasabasında, Siyonist İsrailliler tarafından yaşlı iki kardeş darp edildi, araçlar ve evler hedef alındı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 20:34
Batı Şeria'da Siyonist terörü: Filistinli yaşlı ve çocukları hedef aldılar
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde çeşitli noktalara devriye araçlarıyla baskın düzenledi.

Söz konusu baskında 14, 15 ve 18 yaşlarında 3 Filistinli, askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bacaklarından vurulan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güneydeki El Halil kentine bağlı Surif kasabasında da silahlı İsrailliler, 72 ve 82 yaşlarındaki 2 Filistinli kardeşi darbederek yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler, kasabadaki bir aracı kundakladı ve 2 evin camlarını kırdı.

