İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8515
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı Şeria'da siyonizm terörü: Namaz kılan Filistinliye aracı ile çarptı
Dünya

Batı Şeria'da siyonizm terörü: Namaz kılan Filistinliye aracı ile çarptı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin şiddeti bir kez daha ibadet anını hedef aldı. Deir Jarir yakınlarında yol kenarında namaz kılan bir Filistinli, ATV aracının kasıtlı olarak üzerine sürülmesi sonucu yaralandı.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
Batı Şeria'da siyonizm terörü: Namaz kılan Filistinliye aracı ile çarptı
ABONE OL

Filistin topraklarını gasp eden yasa dışı İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırgan faaliyetlerini sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, bu sabah saatlerinde yasa dışı yerleşimcilerin Deir Jarir köyüne giden yolları kapattığını açıkladı. Bölge sakinlerine ve konutlara taş fırlatarak saldıran grup, ayrıca araçların bölgeye girmesine de izin vermedi. Yolların kapalı olması nedeniyle öğle namazını yol kenarında kılmak zorunda kalan bir Filistinli, namaz esnasında kasıtlı bir saldırıya maruz kaldı.

SİYONİST İSRAİLLİ TEHDİT VE HAKARET EDEREK KAÇTI

ATV ile yoldan geçen bir İsrailli, aracını namaz kılan Filistinlinin üzerine sürdü. Olayda Filistinli vatandaş hafif yaralandı. Uzun namlulu silah taşıyan şahıs, ayağa kalkan Filistinliye bağırarak olay yerini terk etmesi için el işaretleri yaptı. Saldırgan ayrıca olay yerindeki bir Filistinli taksi şoförü ile tartıştıktan sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Batı Şeria'daki yüzlerce yerleşim biriminde Filistin topraklarını gasp eden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunduğu biliniyor. Bu kişiler, Filistin halkını bölgeyi terk etmeye zorlamak için sıklıkla saldırılar düzenliyor, evleri ve araçları ateşe veriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.