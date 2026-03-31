Dünya

Batı Şeria'da soykırımcı İsrail zulmü: Filistinlilerin evlerine baskın düzenlendi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Beytüllahim, El Halil, Tulkerim, Cenin, Kalkilya ve Selfit bölgelerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 23 Filistinli gözaltına alınırken, evlere giren askerlerin eşyalara zarar verdiği bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 22 bine yaklaştı.

AA31 Mart 2026 Salı 11:42 - Güncelleme:
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskın operasyonları hız kesmeden devam etti. Sabah saatlerinde yedi farklı şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda onlarca Filistinli hedef alındı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, son baskınların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

İSRAİL ORDUSU 7 ŞEHİRDE 23 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği baskınlarda 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'ta 2, Beytüllahim'de 5, El Halil'de 5, Tulkerim'de 2, Cenin'de 6, Kalkilya'da 2 ve Selfit'te 1 kişi İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İSRAİL ASKERLERİNİN EVLERE GİREREK EŞYALARA ZARAR VERDİĞİ BİLDİRİLDİ

Baskınlar sırasında evlere giren İsrail askerlerinin, eşyalara zarar verdiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

EKİM 2023'TEN BU YANA BATI ŞERİA'DA AĞIR BİLANÇO

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

