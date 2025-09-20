İSTANBUL 25°C / 18°C
Dünya

Batı Şeria'da tecrit derinleşiyor… İşgalcilerden Kudüs skandalı: Zorunlu kıldılar

İşgalci İsrail, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Halayle Mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köylerinde yaşayan Filistinlilere, kendi köylerine girip çıkabilmeleri için özel izin şartı getirdi. Hamas, kararı “Kudüs'ün izole edilmesinin pratik uygulaması” olarak nitelendirdi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 22:07
Batı Şeria'da tecrit derinleşiyor… İşgalcilerden Kudüs skandalı: Zorunlu kıldılar
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail makamlarının, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri sakinlerine köylerine giriş çıkış yapabilmeleri için özel izin şartı dayattığı aktarıldı.

Haberde, bunun tecrit politikasını derinleştiren, hareket özgürlüğünü kısıtlayan ve toprak üzerindeki kontrolü artıran bir adım olduğu kaydedildi.

Bu karara göre, izni olmayanların bu mahalle ve köylerin girişinde bulunan askeri kontrol noktalarından geçemeyeceği bildirildi.

Haberde ayrıca bunun, bu köylerin İsrail'in kontrolü altına alınması, bölge sakinlerinin de bu toprakların sahibi değil de sadece ikamet eden kişiler olarak görülmesi için atılmış bir adım olduğu vurgulandı.

Hamas'ın Kudüs İşleri Ofisi Sorumlusu Harun Nasıruddin ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımını "Kudüs'ün izole edilmesi ve parçalar haline getirilmesinin pratikteki uygulaması" şeklinde değerlendirerek kınadı.

3 BİN KİŞİ TECRİT ALTINDA

Halayle mahallesi ile Beyti İksa ve Nebi Samuel köyleri, ayrım duvarı, askeri kontrol noktaları ve geçişleriyle neredeyse tamamen tecrit edilmiş durumda. İsrail tarafından uygulanan tecrit nedeniyle bölge sakinlerinin yeni evler inşa etmesi veya temel yaşam malzemelerinin tedariki engelleniyor, doğal süreçteki kentsel gelişimden mahrum bırakılıyor.

Çevresinde yasa dışı yerleşim birimlerinin olduğu bu bölgelerde toplamda yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

