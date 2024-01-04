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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin korkusu: 100 zeytin ağacı ve asması söküldü

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaklaşık 100 zeytin ağacı ve asmasını söktü.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 00:47 - Güncelleme:
Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin korkusu: 100 zeytin ağacı ve asması söküldü
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Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını ve asmayı söktüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Yahudi yerleşimciler Beytüllahim'in batısındaki Nehhalin beldesinde Filistinlilerin tarım arazisine zarar verdi.

Beytüllahim'deki Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleri ile Mücadele Ofisi Müdürü Hasan Breyciye, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nehhalin beldesindeki Banyas bölgesinde Filistinli Cemal Ahmed Mustafa'ya ait yaklaşık 100 zeytin ağacı ve asmayı söktüğünü söyledi.

  • Yahudi yerleşimi
  • Zeytin ağaçları
  • Batı Şeria

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