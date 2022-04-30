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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim biriminde bir kişi silahlı saldırıda öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Ariel'de bir İsrailli silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 00:42 - Güncelleme:
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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, seyir halindeki otomobilde bulunan iki zanlı, Ariel kentinin girişinde nöbetçi kulübesindeki bir güvenlik görevlisine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Açıklamada, ordu ve İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet (Şabak) güçlerinin, şüphelileri yakalamak için arama başlattığı ve bölgedeki yolları kapattığı kaydedildi.

Açıklamada saldırıyı düzenleyen iki kişinin kimlik bilgilerine yer verilmedi.

Öte yandan İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 20 yaşlarındaki saldırıya uğrayan kişinin ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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