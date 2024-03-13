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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! Filistinlilerin mülklerine saldırdılar

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Burin köyünde Filistinlilerin mülklerine saldırırken, 3 aylık bebek ve babası İsrail ordusu tarafından darbedilerek yaralandı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 05:19 - Güncelleme:
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci terörü! Filistinlilerin mülklerine saldırdılar
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus'un güneyindeki Burin köyünün doğusunda kaçak yerleşim birimi Givat Ronin'de ikamet eden Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında Burin köyünün doğu bölgesine saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, saldırıda köydeki bir aracı yaktı, 2 aracı tahrip etti.

İsrail güçleri de köye birçok yönden baskın düzenleyerek gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Burin'deki El-Fetih hareketi yöneticilerinden Nasır en-Neccar da Filistin TV'ye yaptığı açıklamada, ordu eşliğindeki Yahudi yerleşimcilerin Burin'in doğusundaki evlere saldırdığını söyledi.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Burin köyünde bir aracın içindeki 35 yaşındaki Filistinli baba ile 3 aylık bebeğini darbederek yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan baba ve bebeğinin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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