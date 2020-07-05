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Dünya

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 2 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Selfit kentinde Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bölge sakini 2 Filistinli yaralandı.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 18:25 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:32
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Olayın yaşandığı Selfit kentine bağlı Bidya beldesi Acil Durum Komitesinden İyad Abid AA, muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, Bidya yakınlarındaki Hillet Hasan bölgesi sakinlerine ateş açarak saldırdığını ve 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Bölgenin, yerleşim birimi inşaatı için el konulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktaran Abid, geçen cuma bölge halkının buna tepki olarak oturma eylemi yaptığını ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Selfit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin karın, diğerinin ise boynundan yaralandığı ve durumlarının ağır olmadığı ifade edildi.

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