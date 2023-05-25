Türkiye ters köşe yaptı! Kirli planları çöktü: Resmen meydan okuyor

Türkiye'de 2. tura günler kalmışken dünyanın gözü yaklaşmakta olan 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Dünya medyasında hemen hemen her gün, Türkiye'deki seçimler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili haberlere yer veriliyor.

Batı medyası ise 14 Mayıs seçimlerine kadar oldukça kirli bir propaganda benimseyerek AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı karalama kampanyası yürüttü. Bu konuyla ilgili bu sabah bir haber yayımlanan CNN'de itiraf gibi bir analize yer verildi.

Haberde "Türkiye'deki yıkıcı depremin ardından Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük. Ancak bunun yerine o kazanmaya hazır" şeklinde bir başlık atıldı.

Haberin devamında ise "Pek çok uzman Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının tam bir döngü ile sona ermesini bekliyordu. Ancak Erdoğan tüm olasılıklara meydan okudu" denildi.

14 Mayıs yarışlarında Erdoğan'ın açık ara farkla önde olduğunu ifade eden CNN, "Erdoğan liderlik için gereken yüzde 50 barajının yarım puandan az bir şekilde aldında kaldı. Partisi ise rahatlıkla çoğunluk kazandı" dedi.

Erdoğan'ın Türkiye'de oldukça popüler olduğunu ifade eden gazete, Türkiye'deki bir kadın seçmenin başörtüsüyle rahat bir şekilde yaşayabilmesiyle ilgili "Erdoğan sayesinde bu özgürlüğe sahibim. Muhalefet bunu istemiyor, özgürlük istemiyorlar. Karanlık bir dönem onun sayesinde sona erdi" dediğini kaydetti.

Dün de Washington Post, benzer bir haber yayımlamıştı. ABD menşeili gazete The Washington Post, deprem bölgesindeki insanlarla yaptığı bir röportaja yer verdi. Bölgedeki bir benzin istasyonunda çalışan 18 yaşındaki bir gencin Erdoğan için "Reisin yanındayız" dediğine dikkat çeken gazete "Erdoğan ve partisi seçmenin kendilerine olan desteğini daha da sağlamlaştırdı" dedi.

Depremin ardından tam teşekküllü bir konteynere yerleştiklerini söyleyen 18 yaşındaki gencin ifadeleri ise şöyle:

"Erdoğan çok iyi bir adam. Allah razı olsun depremden sonra bize çok iyi baktı. Erdoğan mağdurlara çok yardımcı oldu. Bunlar apaçık görünen şeylerdir"

Kahramanmaraş'ta bir inşaat işçisinin de düşüncelerine yer veren gazete vatandaşın "Erdoğan birlik çağrısında bulundu. Bu çok önemliydi. Bizi burada yalnız bırakmadı" dedi.

Gazete, "Erdoğan burada oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladı" derken, ismini vermek istemeyen bir depremzede ise gazeteye verdiği demeçte "Bizi her yönden anlıyor ve tanıyor. Cumhurbaşkanımızın kim olduğunu biliyoruz" dediğine dikkat çekti.