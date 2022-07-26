Batı Trakya Türk azınlığı, eğitimde yaşadığı sıkıntılar için çözüm bekliyor

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet ve İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, konuyla ilgili olarak AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ahmet, Batı Trakyalı Türk azınlığın, eğitim konusunda çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu belirterek, duyulan en büyük rahatsızlığın, Yunan devletinin azınlığın eğitimine ilişkin kararları azınlığın görüşüne başvurmadan alması olduğunu kaydetti.

Ahmet, Yunanistan genelinde geçerli olan, öğrenci sayısının 9'un altında kalması halinde okulların kapatılmasına yönelik uygulamanın azınlık okullarının sayısında ciddi bir azalmaya yol açtığını ifade etti.

Aydın Ahmet, son uygulamalardan sonra Batı Trakya'daki azınlık ilkokulu sayısının 99'a düştüğünün altını çizdi.

- "LOZAN ANTLAŞMASI'NA GÖRE AZINLIK OKULLARI ÖZERK"

Yunanistan'ın, azınlığın bugüne dek bu konuda yaptığı itirazları görmezden geldiğine işaret eden Ahmet, "Okullarımız her geçen yıl çocuk azlığı bahane edilerek tek tek kapatılıyor. Halbuki bizim okullarımız Lozan Antlaşması'na göre özel ve özerktir. Dolayısıyla, 'kendi okullarımızı kapatıyoruz, kendi okullarımızı kapatırken sizin okullarınızı bırakamayız' gibi bir anlayışla yaklaşılıyor. Oysa bizim okullarımızın durumu çok farklıdır." diye konuştu.

- "BİZİM EN BÜYÜK İTİRAZIMIZ BİZİM GÖRÜŞÜMÜZÜN ALINMAYIŞI"

Ahmet, Yunanistan'ın, azınlıkla ilgili hiçbir konuda azınlığın fikrini almadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim en büyük itirazımız azınlık okullarıyla ilgili alınan kararlarda bizim görüşümüzün alınmayışı. Bize sorulmadan, devletin, azınlık okullarıyla ilgili kararlar alması bizi çok rahatsız ediyor. Yani biz sadece eğitim alanında değil, diğer konularda da azınlığın fikrinin alınması, bir masaya davet edilmesi, diyalog içerisinde sorunların çözülmesi tarafındayız ama maalesef Yunanistan'dan böyle bir yaklaşım bugüne kadar göremedik."

- "ÖĞRENCİ SAYISI AZ OLAN KÖYLERDEKİ ÇOCUKLAR YAKIN KÖYLERE YÖNLENDİRİLEBİLİR"

Öğrenci sayısı çok azalan köylerdeki çocukların yakın köylerdeki okullara yönlendirilebileceğini ifade eden Ahmet, şöyle devam etti:

"Bu görüşümüz de karşılık görmüyor. Çocuklar bir köyden çok uzak bir noktaya taşımalı sistemle taşınıyor çünkü (Yunanistan) yakın köye taşıdığında o yakın köydeki okulu da kapatamayacağını düşündüğü için genelde merkezlere toplamaya çalışıyor çocukları. Dolayısıyla, bir sonraki dönemde o götürmesi gereken yerde de çocuk sayısı düşeceği için orayı da kapatacak."

- "GEÇİCİ OLARAK KAPATILIYOR ANCAK PRATİKTE TEKRAR AÇILMIYOR"

Ahmet, okulların iki yıllığıyla geçici olarak kapatıldığını ancak pratikte öğrenci sayısı artsa da tekrar açılmadığını belirterek, "Bir Musa Köy örneği var burada. Musa Köy'de yeteri kadar çocuk bulunmasına rağmen Musa Köy Azınlık Okulu'nu açmadılar, yakınındaki Hasanlar köyü okulunun bir şubesi olarak açtılar. Yani böylece mümkün mertebe azınlık okullarının her geçen gün azaltılması planlanıyor." dedi.

Türkiye üniversiteleri eğitim fakültelerinden mezun olmuş Batı Trakyalı Türk öğretmenlerin azınlık okullarında görev yapamaması, ana okulu eğitiminin şart olduğu Yunanistan'da iki dilli azınlık ana okulu bulunmaması gibi eğitim sorunlarının da var olduğuna işaret eden Ahmet, İskeçe Azınlık Orta Okul ve Lisesi için de yeni bina talepleri olduğunu kaydetti.

- ÖĞRENCİLER İSKEÇE AZINLIK ORTAOKUL VE LİSESİ'NE SIĞMIYOR

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yaklaşık 750 öğrencisi bulunan İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi'ndeki sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:

"Sınıflar çok küçük. Bodrum katları bile sınıf yapmak zorunda kaldık. Bir de ek bina olmasına rağmen, o da yetmiyor. Ortaokul 1'inci sınıflar öğleden sonra eğitim yapmak zorunda kalıyor."

Azınlığın yıllardır yeni bir okul binası talebi olduğunu belirten Ahmetoğlu, öğrencilerin yaklaşık 150 metrekarelik okul bahçesine de sığmadığını kaydetti.

Ahmetoğlu, yeni bir okul binası veya en azından ek bina ya da prefabrik sınıf talebinin karşılanmamasını "Ne yazık ki hükümetlerin Batı Trakya Türk azınlığın isteklerine ve taleplerine karşı duyarsızlığının bir tezahürü." sözleriyle yorumladı.

- EĞİTİM ÖZERKLİĞİ

Lozan Barış Antlaşması Batı Trakyalı Türk Azınlık için eğitim özerkliği öngörüyor.

Azınlık okullarında hem Türkçe hem Yunanca olmak üzere iki dilli eğitim veriliyor.

Bölgedeki azınlık ilkokullarının sayısının son 27 yılda 231'den 99'a düştüğü gözlemleniyor.

Biri İskeçe'de, diğeri Gümülcine'de toplam iki okul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim veriyor.

- 2022-2023 EĞİTİM YILINDA DÖRT AZINLIK OKULU KAPATILIYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınadıklarını belirterek, "Bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu ise yaptığı açıklamada azınlık okullarının, Yunanistan genelindeki geçerli kriterler gereği, toplam öğrenci sayısının 9'un altına düşmesi nedeniyle kapatıldığını ifade etmişti.