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Dünya

Batı Trakya Türkleri sorunlarını BM forumunda anlattı

Batı Trakya Türkleri, yaşadıkları sorunları Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Sorunları Forumu'nda dile getirdi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
Batı Trakya Türkleri sorunlarını BM forumunda anlattı
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nden (BTAYTD) oluşan heyet, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen "BM Azınlıklar ve Birliktelik İçinde Toplumlar: Eşitlik, Sosyal İçerleyicilik ve Sosyoekonomik Katılım" forumuna katıldı.

ABTTF tarafından yapılan açıklamaya göre, forumda, kaliteli eğitime eşit erişim eksikliğinin azınlık çocuklarının medeni ve siyasi haklara erişimini engellediği, azınlık çocuklarının ötekileştirilmesinin toplumdaki ayrımcılığı da artırdığı kaydedildi.

Lozan Antlaşması ile Yunanistan'daki Batı Trakya Türkleri ile İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada'daki Rumlara kendi okullarını kurma ve yönetme hakkının tanındığı belirtilen forumda, Yunanistan'ın bu eğitim özerkliğini tahrip ettiği ve bu nedenle eşit ve kaliteli eğitime erişim hakkının devletin müdahaleleri nedeniyle sekteye uğradığı vurgulandı.

Forumda, Batı Trakya Türk toplumunun Rodop'ta nüfusun yüzde 55, İskeçe'de yüzde 45, Meriç'te ise yüzde 10'unu oluşturduğu hatırlatılarak, bölgede Türkçe anaokulu açılmasına izin verilmediği aktarıldı.

Sosyoekonomik ayrımcılığın geçmişten bugüne kadar yapılan uygulamalar ile var olduğunun altı çizilen forumda, bugün de Batı Trakya'nın ülkenin en az gelişmiş bölgesi olduğu ve Türk toplumunun bu az gelişmiş bölgede ayrımcı uygulamalar nedeniyle daha da mağdur olduğu belirtildi.

  • Batı Trakya
  • Türkleri
  • Azınlık Sorunları

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