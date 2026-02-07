Batı Trakya Türklerinden uyarı: Yunanistan adım atmalı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Human Rights Watch (HRW) tarafından yayımlanan 2026 Dünya Raporu'nda Yunanistan'da demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında gerilemeye dikkat çekildiğini bildirdi.

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Batı Trakya'daki Türk derneklerle ilgili kararlarını uzun süredir uygulamadığı belirtilen açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun da demokrasi ve hukukun üstünlüğündeki gerilemenin olumsuz sonuçlarını doğrudan yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan üyesi olduğu uluslararası kuruluşların demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin eleştirilerini dikkate almaya ve gerekli adımları ivedilikle atmaya çağrıldı.

Son yıllarda Yunanistan, uluslararası kuruluşların raporlarında basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve devlet gözetimi gibi başlıklarda eleştirilerin odağında yer alıyor. Özellikle telefon dinlemeleri ve casus yazılım iddiaları, büyük kazalar ve göçmen ölümleriyle ilgili soruşturmalarda hesap verilebilirlik tartışmaları, ülkede hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlara ilişkin tartışmaları artırıyor. Bu çerçevede yayımlanan uluslararası raporlar, Yunanistan'daki demokratik işleyişe dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.