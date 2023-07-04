Batı Trakya'da camiye saldıran şahsa hapis cezası verildi

Camiye saldıran Alen Granz'ın yargılandığı davada, İskeçe Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Granz'a 2 yıl hapis ve 500 avro para cezası verdi.

Granz'ın hapis cezası ertelendi.

Duruşmayı, Ilıca Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da izledi.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Ilıca köyünde bir kişinin camiye zarar verdiği belirtilmiş, saldırganın, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesini yırttığı kaydedilmişti.

