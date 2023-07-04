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Dünya

Batı Trakya'da camiye saldıran şahsa hapis cezası verildi

Batı Trakya'da İskeçe iline bağlı Ilıca köyü camisine saldıran 64 yaşındaki Fransız vatandaşı, 2 yıl hapis ve 500 avro para cezasına çarptırıldı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 19:20 - Güncelleme:
Batı Trakya'da camiye saldıran şahsa hapis cezası verildi
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Camiye saldıran Alen Granz'ın yargılandığı davada, İskeçe Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Granz'a 2 yıl hapis ve 500 avro para cezası verdi.

Granz'ın hapis cezası ertelendi.

Duruşmayı, Ilıca Mütevelli Heyeti üyelerinin yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da izledi.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, 15 Haziran'da Ilıca köyünde bir kişinin camiye zarar verdiği belirtilmiş, saldırganın, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesini yırttığı kaydedilmişti.

  • Alen Granz
  • Batı Trakya
  • cami
  • saldırı

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