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Dünya

Batı Trakya'da camiye saldıran zanlı hakkında yeni gelişme

Batı Trakya'da, İskeçe iline bağlı Ilıca köyü camisine saldıran 64 yaşındaki Fransız vatandaşının duruşması 4 Temmuz'a ertelendi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 20:47 - Güncelleme:
Batı Trakya'da camiye saldıran zanlı hakkında yeni gelişme
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Saldırganın avukatı, eksik belge olduğu gerekçesiyle duruşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep etti.

Mahkeme başkanı da avukatın talebini kabul ederek, duruşmanın 4 Temmuz'a ertelenmesine karar verdi.

Mahkemede, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, İskeçe Müftü Yardımcısı Ahmet Hraloğlu, Ilıca köyü vakıf heyeti üyeleri, İskeçe Müftülüğü din görevlileri ve soydaşlar yer aldı.

İskeçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtilmişti.

Saldırganın, camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ve söz konusu kişinin Fransız vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

  • Batı Trakya
  • İskeçe
  • cami
  • saldırı

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