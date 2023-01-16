Değişim Hareketi Partisi (KINAL) İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Miçotakis'in, eğitim gibi azınlığı yakından ilgilendiren konulara değinmekten kaçındığını, hükümetin dört yıl boyunca bölge için yapılması gerekenler konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

Bölgedeki yüksek işsizlik oranının özellikle genç nüfusu başka ülkelere göç etmeye sürüklediğine işaret eden Baran, hükümeti, bölgenin kalkınması konusunda verdiği sözleri tutmamakla eleştirdi.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) tarafından yapılan açıklamada ise "Miçotakis'in Meriç'te ulusal güvenliğin garantörü gibi davranıp adaylığını açıklaması yerine, neden silahlı kuvvetlerin tüm lider kadrosunu dinlediğini açıklamasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından yapılan açıklamada, Dedeağaç Limanı'nın, ABD ve NATO'ya "daha iyi hizmet verebilmesi için" özelleştirilmediği belirtilirken, "bölgedeki liman, demir yolu ve kara yolu NATO kasaplarının hizmetine sunulmuştur" denildi.

Açıklamada, azınlık ile ilgili Miçotakis'in, "özellikle genç nüfusu orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine gitmeye iten yoksulluk ve işsizliği gizlemeye çalıştığı" kaydedildi.

Miçotakis'in iki günlük Batı Trakya ziyareti, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) de tepkisine yol açmıştı.

DEB tarafından yapılan açıklamada, Miçotakis'in, Gümülcine'deki halka sesleniş konuşmasında, Batı Trakya Türk azınlığının mevcut sorunlarıyla ilgili elle tutulur hiçbir ifade kullanmadığı belirtilmişti.

Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının Yunan ve Avrupa bayrağı altında uyum içinde yaşamakla ilgili bir sıkıntısı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Azınlığın, gösterdiği bu büyük sabrın karşılığını alamamakla, onca sorunun görmezden gelinmesi ve muhatap alınmamasıyla ilgili sorunları var. Biz de Başbakan gibi Avrupalıları bölgemize, bize yapılan zulmü yakından görmeleri için davet ediyoruz."