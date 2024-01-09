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Dünya

Batı Trakya'daki Türklerden kararlılık vurgusu

Batı Trakya'daki Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, her zaman anayasa ve yasalar çerçevesinde hak arama mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

AA9 Ocak 2024 Salı 17:49 - Güncelleme:
Batı Trakya'daki Türklerden kararlılık vurgusu
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DEB Partisi, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen "Yunanistan'da Azınlıklar ve İnsan Hakları" forumu ile ilgili aşırı sağcı Spartalılar Milletvekili Petros Dimitriadis'in sunduğu soru önergesine tepki gösterdi.

DEB Partisinden yapılan açıklamada, "Üzerine basa basa söylemek isteriz ki azınlık ve insan hakları bağlamında düzenlenen bu etkinlik asla ve kata ne Helen karşıtıdır ne de ülke istikrarını bozmak adınadır. Dün olduğu gibi bugün de anayasa ve yasalar çerçevesinde verdiğimiz hak arama mücadelemiz her daim devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Batı Trakya Türklerinin hiçbir zaman kendilerini yasaların üzerinde görmedikleri belirtilen açıklamada, sahip oldukları hakların alınmasına karşı durdukları ve durmaya devam edecekleri vurgulandı.

Açıklamada, Batı Trakya Türklerinin, İkinci Dünya Savaşı'nda, Yunanistan saflarında yer aldığı hatırlatılarak bir asırdan fazladır sadık vatandaş oldukları ve ülke aleyhine hiçbir eylemin içinde bulunmadıkları kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1983 yılına kadar tanınan kimliğimiz, inkar edildi. Derneklerimiz kapatıldı. Okullarımız kapatıldı. İnanç hürriyetimize saygı gösterilmedi. Müftülerimizi seçmemize müsaade edilmedi. Vakıflarımızın idaresinden uzaklaştırıldık. Ata yadigarı emanetlerimize hükmedemiyoruz."

Yunanistan'ın, halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Batı Trakya Türkleri lehine verdiği kararları uygulamadığı aktarılan açıklamada, azınlığın Helen kültürünü zenginleştiren farklı bir renk olduğu vurgulandı.

Türk kimliklerinin tanınması için mücadelenin süreceği belirtilen açıklamada, Makedon azınlığın yanı sıra Yunanistan'da ayrımcılık ve inkara maruz kalan diğer azınlıklarla işbirliğinin devam edeceği kaydedildi.

Dimitriadis, Helen karşıtı bir eylem olarak nitelediği forum ile ilgili Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu'ya, Yunan istihbarat ve polisinin bu forumdan haberdar olup olmadığını, yine bu forumun organize edilmesinin ardında yabancı istihbaratların bulunup bulunmadığını sormuştu.

Dimitriadis, bu tür etkinliklerin Kuzey Makedonya ve Türkiye gibi devletlere hizmet ettiğini iddia etmişti.

  • DEB Partisi
  • Batı Trakya
  • Hak arama mücadelesi

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