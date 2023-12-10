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Dünya

Batı Trakyalı Türkler: Yunanistan, azınlık haklarına saygı göstermiyor

Batı Trakya Türk azınlığının haklarını savunan Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk toplumunun insan haklarına gereken saygıyı göstermediğini açıkladı.

AA10 Aralık 2023 Pazar 19:56 - Güncelleme:
Batı Trakyalı Türkler: Yunanistan, azınlık haklarına saygı göstermiyor
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Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yunanistan'da halen insan hakları gaspları yaşandığı belirtilerek, "İnsan hakları ihlalleri konusunda ne yazık ki, vatandaşı olduğumuz Yunanistan'ın politikaları da ön plana çıkmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk toplumunun azınlık ve insan haklarına gerekli saygıyı göstermediğinin aşikar olduğu kaydedilen açıklamada, başta eğitim olmak üzere din özgürlüğü, etnik kimlik gibi konularda hala ayrımcılık ve haksızlıkların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymadığı hatırlatılarak, ırk, din ve cinsiyet ayrımı yapılmadan barışın ve huzurun tüm dünyada hakim olması temennisinde bulunuldu.

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