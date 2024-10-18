Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a azınlık hakları tepkisi: Anlam veremiyoruz

Habipoğlu, "Ülkemizin Arnavutluk'taki Yunan azınlığının haklarına gösterdiği hassasiyeti anlıyoruz. Ancak, Batı Trakya Türk toplumunun sistematik olarak ihlal edilen hak ve özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının 16 yılı aşkın süredir uygulanmamasına anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın AB üyesi bir ülke olarak kendi vatandaşlarına karşı sorumlulukları olduğunu belirten Habipoğlu, ülkenin, Batı Trakya Türk Azınlığına karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri çerçevesinde açılan ilk fasıl kümesinin, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarını da içermesi gerektiğini belirtmişti.