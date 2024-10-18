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Dünya

Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a azınlık hakları tepkisi: Anlam veremiyoruz

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinde Yunan azınlığın haklarının korunmasına yönelik koşul getirmesine tepki gösterdi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a azınlık hakları tepkisi: Anlam veremiyoruz
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Habipoğlu, "Ülkemizin Arnavutluk'taki Yunan azınlığının haklarına gösterdiği hassasiyeti anlıyoruz. Ancak, Batı Trakya Türk toplumunun sistematik olarak ihlal edilen hak ve özgürlükleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarının 16 yılı aşkın süredir uygulanmamasına anlam veremiyoruz." ifadelerini kullandı.

'YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİR' ÇAĞRISI

Yunanistan'ın AB üyesi bir ülke olarak kendi vatandaşlarına karşı sorumlulukları olduğunu belirten Habipoğlu, ülkenin, Batı Trakya Türk Azınlığına karşı olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB MÜZAKERELERİNDE AZINLIK HAKLARI TARTIŞMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Arnavutluk'un AB üyelik müzakereleri çerçevesinde açılan ilk fasıl kümesinin, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarını da içermesi gerektiğini belirtmişti.

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