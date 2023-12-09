Batı Trakyalı Türklerin yaşadığı ayrımcılığa değindi: Yunan okuluna verilen destek Türk okuluna verilmedi

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti tarafınca yapılan açıklamada, "İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün okulumuza ve öğrencilerimize reva gördüğü uygulamanın düzeltilmesi için sarf ettiğimiz çabanın, bazı çevrelerce yadırgandığını, küçümsendiğini ve hatta bu çaba ile dalga geçildiğini görmekteyiz." denildi.

Okulda zorunlu olarak uygulanan sabahçı ve öğlenci sistemi ve binanın elverişsiz olduğu hakkında Encümen Heyeti tarafından Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'e açık mektup gönderildiği hatırlatılan açıklamada, mektubun, Yunan basınında yer bulamadığı veya çarpıtıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sorumlusu olmadığımız bir sorunun çözümlenmesi için, Encümen Heyeti olarak, başta İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü olmak üzere, bölgedeki bütün yetkililerin kapısını çaldık ve maalesef basın yoluyla iddia edilenlerin aksine tarafımıza hiç olumlu yaklaşılmadı. Tam tersi vardiyalı eğitim konusunda sonuna kadar ısrar edildi."

YUNAN OKULUNA VERİLEN DESTEK TÜRK OKULUNA VERİLMEDİ



İskeçe'deki bir Yunan okulunun da bina sorunu yaşadığı belirtilen açıklamada, bu okula özellikle basın yoluyla verilen desteğin Türk okuluna verilmediği, aksine öğrenci ve velilerin mücadelesinin eleştirildiği vurgulandı.

Kalancis, röportajında, Encümen Heyeti'nin taleplerinin İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü tarafından karşılandığını ileri sürmüş, azınlık haklarının güvence altına alınmasının Yunanistan için önemli olduğunu söylemişti.

Kalancis, Encümen Heyeti'nin, Avrupa Hür İttifakı (EFA) yetkililerine okul binası hakkında şikayette bulunduğunu ileri sürmüştü.

İSKEÇE ORTAÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ "DÖNÜŞÜMLÜ EĞİTİM" UYGULAMASININ DEVAMINDA ISRARCI



Son yıllarda sabahçı ve öğlenci uygulaması nedeniyle öğrenci sayısının azaldığı okulda, Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, istişareler sonucunda tüm öğrencilerin sabahçı olarak eğitime başlayacağını duyurmuştu.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü ise eğitim yılının ilk günü okulda sabahçı ve öğlenci uygulamasının devam ettirilmesini istemişti.

Bunun üzerine Encümen Heyeti ile Okul Aile Birliği tarafından 15 Eylül'de yapılan veli ve öğrenci temsilcileri toplantısında protesto kararı alınmıştı.

EFA, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesinde zorunlu tutulan sabahçı ve öğlenci uygulaması ısrarı nedeniyle Batı Trakyalı Türklerin başlattığı protestolara destek vermişti.

EFA tarafından yayımlanan açıklamada, İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün uygulamasının okuldaki mevcut bina sorununu örtme çabası olduğu vurgulanmıştı.

EFA Başkanı Lorena Lopez, ziyaret ettiği İskeçe Azınlık Ortaokul ve Lisesinin durumu ve eğitim şartları karşısında şok yaşadıklarını belirterek, "Nitelikli eğitimin herkesin hakkı olduğunu ve azınlık topluluklarının da en iyi eğitimi almayı hak ettiğini düşünüyoruz." demişti.

Lopez, bu ziyaretin Yunan hükümetini rahatsız ettiğini bildiklerini ancak Yunan yetkililerin sorunun çözümü konusunda adım atmadığını belirtmişti.

