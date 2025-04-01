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Dünya

Batı'da İmamoğlu-Le Pen ikiyüzlülüğü! Eski Yunan Bakan, riyakarlıklarını yüzlerine vurdu

Eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis, İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren bazı çevrelerin Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi. Varoufakis'in sözleri CHP'lileri rahatsız etti.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2025 Salı 10:47 - Güncelleme:
Batı'da İmamoğlu-Le Pen ikiyüzlülüğü! Eski Yunan Bakan, riyakarlıklarını yüzlerine vurdu
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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını duyuran aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e 5 yıl siyasi men yasağı getirilmesi sonrası eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren batılı liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.

Varoufakis, mesajında "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!" ifadelerini kullandı.

Varoufakis'in paylaşımına yapılan yorumlara bakıldığında CHP'ye yakın olan isimlerin rahatsız olduğu gözlendi.

LE PEN'E HAPSE MAL OLAN YOLSUZLUK MİKTARI MURAT ONGUN'UN KAYAK TATİLİ KADAR

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, Le Pen'in yaptığı yolsuzluğun Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un üç İsviçre tatili kadar olduğunu vurguladı.

Baş, "Usulsüz kullanıldığı iddia edilen meblağ, İmamoğlu'nun Roma gezisinin faturasının yaklaşık yarısı kadar..." diyen Baş, "Le Pen'in usulsüz kullandığı iddia edilen para ile Murat Ongun ancak üç kez İsviçre'de kayak tatili yapabilir. Üstelik partisinde kongre yolsuzluğu iddiası yok.. Son seçimde kendisini destekleyen hiç kimse hırsız olduğunu veya ihanet ettiğini söylemiyor..." vurgusu yapan Baş, "Pekiiiiii.... Eften püften sebeplerle sokakları yakıp yıkmak için fırsat kollayan Fransızlardan sokağa inen bir tek kişi var mı? Tabii ki hayır. Hatta... Yolsuzluktan mahkum olduğu için Marine Le Pen'in bile sokağa çıkacak yüzü yok... Muhtemelen de kendisini destekleyenler sokağa çıkmayı bırakın, oy verdikleri için utanıyordur. İmamoğlu'na destek veren Fransa'da, bir yolsuzluk sanığının kendisi veya destekçileri sokağa çıksa, diğer Fransızlar ancak yolsuzluk sanığının veya onu destekleyenlerin yüzüne tükürmek için sokağa çıkar..." ifadelerini kullandı.

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