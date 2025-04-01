Batı'da İmamoğlu-Le Pen ikiyüzlülüğü! Eski Yunan Bakan, riyakarlıklarını yüzlerine vurdu

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını duyuran aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e 5 yıl siyasi men yasağı getirilmesi sonrası eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren batılı liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.

When Turkey's courts ban Erdogan's frontrunning Presidential opponent, the liberal mind rebels and rejects forthwith Erdogan's argument that the law is the law. When France's courts do they same, the liberal mind rejoices & parrots the law is the law. Mind-boggling hypocrisy! — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 31, 2025

Varoufakis, mesajında "Türk mahkemeleri Erdoğan'ın rakibine ceza verdiğinde liberal zihin isyan ediyor ve 'Türkiye'de kanun olduğu' argümanını reddediyor. Fransa'nın mahkemeleri de aynısını yaptığında, liberal zihin seviniyor ve kanunun kanun olduğunu papağan gibi tekrarlıyor. Akılalmaz bir ikiyüzlülük!" ifadelerini kullandı.

Varoufakis'in paylaşımına yapılan yorumlara bakıldığında CHP'ye yakın olan isimlerin rahatsız olduğu gözlendi.

Fransa'da son iki seçimin ilk turlarını 1. sırada kazanan Marine Le Pen'e, Fransız mahkemesi 5 yıl siyaset yasağı getirdi...



Le Pen, maaşını Avrupa Parlamentosunun ödediği asistanını parti işlerinde çalıştırmış..



Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve çıkar amaçlı suç... — Av.Yaşar Baş (@avukatyasarbas) March 31, 2025

LE PEN'E HAPSE MAL OLAN YOLSUZLUK MİKTARI MURAT ONGUN'UN KAYAK TATİLİ KADAR

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, Le Pen'in yaptığı yolsuzluğun Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un üç İsviçre tatili kadar olduğunu vurguladı.

Baş, "Usulsüz kullanıldığı iddia edilen meblağ, İmamoğlu'nun Roma gezisinin faturasının yaklaşık yarısı kadar..." diyen Baş, "Le Pen'in usulsüz kullandığı iddia edilen para ile Murat Ongun ancak üç kez İsviçre'de kayak tatili yapabilir. Üstelik partisinde kongre yolsuzluğu iddiası yok.. Son seçimde kendisini destekleyen hiç kimse hırsız olduğunu veya ihanet ettiğini söylemiyor..." vurgusu yapan Baş, "Pekiiiiii.... Eften püften sebeplerle sokakları yakıp yıkmak için fırsat kollayan Fransızlardan sokağa inen bir tek kişi var mı? Tabii ki hayır. Hatta... Yolsuzluktan mahkum olduğu için Marine Le Pen'in bile sokağa çıkacak yüzü yok... Muhtemelen de kendisini destekleyenler sokağa çıkmayı bırakın, oy verdikleri için utanıyordur. İmamoğlu'na destek veren Fransa'da, bir yolsuzluk sanığının kendisi veya destekçileri sokağa çıksa, diğer Fransızlar ancak yolsuzluk sanığının veya onu destekleyenlerin yüzüne tükürmek için sokağa çıkar..." ifadelerini kullandı.