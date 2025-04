Batı'da İmamoğlu-Le Pen ikiyüzlülüğü! Eski Yunan Bakan, riyakarlıklarını yüzlerine vurdu

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimleri için adaylığını duyuran aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e 5 yıl siyasi men yasağı getirilmesi sonrası eski Yunanistan Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Varoufakis, Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasına tepki gösteren batılı liberallerin, Fransa'da Le Pen'e verilen cezayı savunmasını 'akılalmaz bir ikiyüzlülük' olarak niteledi.

When Turkey's courts ban Erdogan's frontrunning Presidential opponent, the liberal mind rebels and rejects forthwith Erdogan's argument that the law is the law. When France's courts do they same, the liberal mind rejoices & parrots the law is the law. Mind-boggling hypocrisy!