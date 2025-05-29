Baykar tarafından geliştirilen milli SİHA Bayraktar TB3, Türk savunma sanayii adına bir ilke imza atarak deniz konuşlu operasyonlarda tarihi bir başarıya ulaştı.

TCG Anadolu'dan gerçekleştirilen kalkış ve iniş testlerinde TB3, tam otonom sistemle görev yaptı.

Katapult ya da durdurucu sistem olmadan gerçekleşen bu operasyon, dünyada ilk kez düz güverteli bir savaş gemisinden bu şekilde yapılan SİHA uçuşu olarak kayıtlara geçti.

FRANSA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALDI

Fransa ise deniz operasyonlarında İHA'ları kullanma konusunda bir adım atarak Tonnerre amfibi hücum gemisini yüzen bir İHA üssüne dönüştürme çalışmalarına başladı.

Fransız Donanması, gelecekte gemiyi tam teşekküllü bir "İHA Gemisi" haline getirmeyi hedefliyor.

Fransa'sız Donanması'nın insansız hava araçlarına yönelik bu adımı Yunanistan'da gündem oldu.

Türkiye'nin deniz gücü ve İHA kullanımındaki öncülüğünü hatırlatan komşu, Yunanistan'ın insansız hava araçlarının deniz gücünde kullanımına dair bir stratejisinin olmadığını yazdı.

Türkiye'nin bu alandaki hızlı ilerlemesi, Yunanistan'ın savunma politikalarını şekillendirirken önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Yunan basını, Türkiye'nin deniz gücündeki bu teknolojik dönüşüm karşısında nasıl bir strateji izleyeceğini merakla bekliyor.

GeoStratigika yaptığı haberinde, "Yunanistan hala düşünüyor ve Türkiye'nin öncü olduğunu görüyor başlığını kullandı.