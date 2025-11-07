Britanya Müslüman Vakfının (BMT) raporuna göre, temmuz ayında yalnızca 1 cami saldırıya uğrarken, bu sayı ağustosta 7'ye, eylül ve ekim aylarında ise toplam 18'e yükseldi.

Bazı camilere birden fazla saldırı yapılırken, 23 noktadaki 25 camiye yönelik saldırı sayısı 27 oldu.

Camilere yönelik saldırılar sembol asmak, sembol bırakmak, duvarlara yazı yazmak ya da semboller çizmek, mala zarar vermek ve kundaklama girişimlerini kapsayacak şekilde değerlendirildi.

Bu yılın şubat-temmuz ayları arasında toplam 4 camiye yönelik saldırı gerçekleştirilirken, bu sayının son 3 ayda 27'ye çıkmasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapılan raporda, bayrak ve sembol kullanımındaki artışa da işaret edildi.

Camilere saldırıların yüzde 41'inde Birleşik Krallık veya İngiltere bayrağı (Aziz George Haçı) ile Hristiyan sembolleri ve sloganları kullanıldı.

Saldırıların yüzde 11'inde ise cami duvarlarına kışkırtıcı nefret ifadeleri ve sembolleri yazıldı.

POLİSİN YAKLAŞIMI MÜSLÜMAN KARŞITI NEFRETİN HOŞ GÖRÜLDÜĞÜ ALGISI OLUŞTURUYOR

Bazı olayların vandallık, bazı olayların ise hayata kasteden koordineli saldırılar olduğuna vurgu yapılan raporda, Müslüman toplumun bu saldırıları "inançlarından dolayı ait oldukları toplumda istenmeme" olarak algıladığı aktarıldı.

Raporda, polisin mağdurlarla sınırlı bir şekilde ilgilendiği, bu durumun ise Müslüman karşıtı nefretin hoş görüldüğü algısını körüklediği sonucuna ulaşıldı.

- "Bir şeyler kötü yönde değişti"

Rapora ilişkin BMT açıklamasında görüşlerine yer verilen BMT üst yöneticisi Akeela Ahmed, "Britanya'da Müslüman karşıtı nefretin görünürlüğü ve ciddiyeti artıyor, camiler şaşırtıcı ölçüde hedef alınıyor. Mevcut kriz kabul edilemez, bu nedenle somut adımların acilen atılması gerek." dedi.

Ahmed, ülkedeki yaklaşık 4 milyon Müslümanın herkes kadar güvenli hissetmesi gerektiğine değinerek, "Bu rapor herkes için bir uyarıcı olmalı. Bir şeyler kötü yönde değişti ve ülke olarak bunu doğru yola sokmalıyız." ifadelerini kullandı.

