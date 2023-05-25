Batı'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Türkiye'de kimse ona inanmıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. turu yaklaşırken dünya basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. 14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı. Son günlerde Batı medyası CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor. Avrupa menşeili Middle East Eye, 'Türkiye seçimleri: Batı neden bu kadar yanlış anladı?' başlıklı bir haber yayımladı.

"HİÇ İNANDIRICI DEĞİL"



Erdoğan'ın ilk tur performansının muhalefette çok etkisi yarattığına dikkat çeken gazete, "Muhalefetin toparlanması resmen 4 gün sürdü. O kadar büyük bir kargaşaya düştüler ki Kemal Kılıçdaroğlu 'ben buradayım' demek için bir video yayımlamak zorunda kaldı" dedi. Mültecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi bir söylemle 'sert adamı' oynamaya çalıştığına dikkat çeken gazete, "Ancak kimse ona inanmıyor. Şu an yürüttüğü kampanya en zayıf ve güçsüz olanı suçlamaya dayanıyor. Yumruğunu masaya vurması da hiç inandırıcı değil. Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Anketlerden de bahseden Middle East Eye, "Kılıçdaroğlu ve Batı medyası bu verilere inandı" açıklamasında bulundu. Dünyanın başka bir yerine göre seçime Türkiye'de aşırı yüksek bir katılım olduğunu ifade eden gazete, "Türkiye'deki katılımlar İngiltere ile ABD'dekileri gölgede bırakıyor. Örneğin, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda katılım yüzde 72'nin altındaydı" denildi. Gazete ayrıca Erdoğan'ın Orta Doğu'daki en başarılı ve bağımsız lider olduğuna da dikkat çekti.