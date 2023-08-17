Batı'dan yıllar sonra gelen Kaddafi itirafı: Ciddi bir hataydı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin "öldürülmesine seyirci kalmanın çok ciddi bir hata olduğunu" söyledi.

YILLAR SONRA GELEN KADDAFİ İTİRAFI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Batı'nın Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu" belirten Tajani, "Kaddafi, demokrasinin en iyi rol modellerinden biri değildi ancak öldürülmesinden sonra Libya ve Afrika'da istikrarsızlık başladı." dedi.

Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ SAF DIŞI BIRAKILMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2023 yılında yapılması hedeflenirken, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin hazırladığı taslakta 'ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gibi bazı adayları saf dışı bırakma olasılığı bulunan 15. madde' dikkatleri çekmişti.