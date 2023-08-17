İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1054
  • EURO
    29,5655
  • ALTIN
    1650.65
  • BIST100
    7738.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı'dan yıllar sonra gelen Kaddafi itirafı: Ciddi bir hataydı
Dünya

Batı'dan yıllar sonra gelen Kaddafi itirafı: Ciddi bir hataydı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından İtalya'dan yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi. Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 'Batı'nın Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu' söyledi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Batı'dan yıllar sonra gelen Kaddafi itirafı: Ciddi bir hataydı
ABONE OL

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin "öldürülmesine seyirci kalmanın çok ciddi bir hata olduğunu" söyledi.

YILLAR SONRA GELEN KADDAFİ İTİRAFI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Batı'nın Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu" belirten Tajani, "Kaddafi, demokrasinin en iyi rol modellerinden biri değildi ancak öldürülmesinden sonra Libya ve Afrika'da istikrarsızlık başladı." dedi.

Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.

SEYFÜLİSLAM KADDAFİ SAF DIŞI BIRAKILMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2023 yılında yapılması hedeflenirken, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin hazırladığı taslakta 'ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gibi bazı adayları saf dışı bırakma olasılığı bulunan 15. madde' dikkatleri çekmişti.

  • Kaddafi ölümü
  • Batı hata
  • İtalya dışişleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.