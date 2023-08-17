Batı'dan yıllar sonra gelen Kaddafi itirafı: Ciddi bir hataydı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin "öldürülmesine seyirci kalmanın çok ciddi bir hata olduğunu" söyledi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, Kaddafi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Batı'nın Kaddafi'nin öldürülmesine seyirci kalmasının çok ciddi bir hata olduğunu" belirten Tajani, "Kaddafi, demokrasinin en iyi rol modellerinden biri değildi ancak öldürülmesinden sonra Libya ve Afrika'da istikrarsızlık başladı." dedi.
Kaddafi, 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.
Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2023 yılında yapılması hedeflenirken, Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi'nin hazırladığı taslakta 'ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gibi bazı adayları saf dışı bırakma olasılığı bulunan 15. madde' dikkatleri çekmişti.