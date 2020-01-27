TM Dijital Haber Merkezi 27.01.2020 15:53 - Güncelleme: 27.01.2020 15:53

Hackerların, hükümet bakanlıkları, büyükelçilikler ve güvenlik hizmetleri ile şirketler ve diğer gruplar dahil en az 30 kuruluşa siber saldırı yaptığı bildirildi.

Kayıtlara göre, saldırı yapılanlar arasında, Kıbrıs ve Yunan hükümetinin e-posta hizmetleri ile Irak hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı da yer alıyor.

Yapılan saldırıların, web sitelerinin internet trafiğini durdurmayı, hükümet organlarının ve diğer kuruluşların ağlarına yasadışı erişim elde etmelerini sağlamayı içerdiği aktarıldı.

İki İngiliz ve bir ABD'li güvenlik yetkilisi, yapılan bu siber saldırıların, Türk çıkarlarını ilerletmek için yürütülen devlet destekli siber casusluk operasyonunun ayırt edici özelliklerini taşıdığı bildirildi.

İngiltere'nin GCHQ sinyalleri istihbarat teşkilatının bir parçası olan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi sözcüsü, saldırıların arkasında kimin olduğu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi, saldırıların arkasında kimin olduğu hakkında yorum yapmayı reddetti ve Federal Soruşturma Bürosu yorum talebine yanıt vermedi.