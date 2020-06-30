Batı'nın dayatmaları sorgulanıyor! 'İsa heykellerini parçalayın' çağrısına destek

star.com.tr 30 Haziran 2020 Salı 13:03 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 13:03

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu ölen siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünün arından başlayan Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) protestoları, Batı tarihi ve kültürüyle ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirdi.



Avrupa'ya sıçrayan protestolar sırasında, İngiltere'de servetini köle ticaretiyle elde ettiği bilinen Edward Colston'un heykeli devrildi.

Protestocular, Winston Churchill gibi Batı için önemli tarihi kişi ve figürlerin anıtlarına saldırdı.

ŞİMDİ DE HZ. İSA TARTIŞMASI

Black Lives Matter aktivisti Shaun King, sözde tasvirlerde 'beyaz Avrupalı İsa' heykellerinin 'beyaz üstünlüğü' ve 'ırkçı propaganda' ürünü olduğunu ileri sürdü. King, sözde Hz. İsa'yı tasvir eden heykellerin parçalanması çağrısında bulundu.

Muhafazakar Norveçli politikacı Ingebjorg Storeide Folgero da, Black Lives Matter aktivisti Shaun King'in yeniden gündeme getirdiği 'beyaz İsa' hakkındaki tartışmaya katılarak, King'e destek verdi.

Folgero, 'Her zaman Filistinli İsa'nın neden beyaz ve genellikle sarışın olarak tasvir edildiğini merak ettim. Bu kuşkusuz beyaz üstünlükçülük.' dedi.

Muhafazakar Folgero'nun bu çıkışı şaşkınlığa neden olurken, sosyal medyadaki açıklamaya, genellikle destekleyici yorumlar geldi.

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