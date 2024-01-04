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Dünya

Batı'nın ikiyüzlü tutumu yeniden ortaya çıktı! Evine saldırdılar

Fransa'da, Filistin'e verdiği destekle öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili David Guiraud, evinin saldırıya uğradığını duyurarak, Gazze'deki 'etnik temizliğe karşı çıkan seslerin' susturulmaya çalışıldığını belirtti.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
Batı'nın ikiyüzlü tutumu yeniden ortaya çıktı! Evine saldırdılar
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İsrail'in politikalarını eleştirdiği için son günlerde Fransız kamuoyunda Yahudi karşıtı olmakla itham edilen LFI Milletvekili Guiraud, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, evinin saldırıya uğradığını duyurdu.

Paylaşımında, bu "acımasız ve hain" saldırıların, "İsrail politikasına karşı olan herkesi gayrimeşru gösterme" amacında olduğunu ifade eden Guiraud, "Filistinlilerin etnik temizliğine karşı olanların yok edilmesine" yönelik çabanın sürdüğünü vurguladı.

Milletvekili Guiraud, "Tüm gün çocuk cesetleri fotoğraflarının geçtiğini görürken adaletin sağlanması bu kadar zor." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

Gazze'deki sivil kayıpların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görülmemiş seviyede olduğunu belirten Guiraud, İsrail'in gerçekleştirdiği "korkunç katliam" karşısında "tüm tehdit ve saldırılara rağmen susmayı reddettiğini" vurguladı.

Fransa'da LFI milletvekilleri, Filistin'e verdikleri destekten dolayı 7 Ekim'den bu yana tehdit edildiklerini ve hedef gösterildiklerini belirterek, hükümeti bu konuda önlem almaya çağırmıştı.

Hükümetin bu konuda herhangi bir adım atmamasını eleştiren vekiller, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Fransız televizyon kanalı LCI'de çalışan Müslüman karşıtı, Fas kökenli Yahudi gazeteci Ruth Elkrief'e polis koruması sağlamasına tepki göstermişti.

  • Fransa Partisi
  • Etnik temizlik
  • Saldırı

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