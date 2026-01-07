İSTANBUL 17°C / 3°C
Dünya

Batı'nın ''Neonazi'' rezilliği: Türk düşmanı mahkemelik oldu

Almanya'da aşırı sağcı AfD Partisinin Bavyera Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Halemba, doğum günü partisinde Türkleri hedef alan Neonazi içerikli şarkı çalınması nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 23:53
Würzburg Mahkemesindeki ilk duruşmada Başsavcı Tobias Kostuch, Daniel Halemba'nın "Türklerin Cumhuriyeti" gibi ifadelerin yer aldığı ve Türklerin şiddet kullanılarak ülkeden gönderilmesini propaganda eden şarkı içeriğinin, Almanya'da yaşayan Türk toplumuna karşı nefrete tahrik edici nitelikte olduğunu bildiğini söyledi.

Savcılık iddianamesinde, Temmuz 2022'de düzenlenen bir doğum günü partisinde, Neonazi müzik grubu Landser'e ait ve Türkleri hedef alan "Wacht an der Spree" adlı şarkının çalındığı belirtildi. Şarkının içeriğinin Almanya'da yaşayan Türklere karşı nefreti körüklediği vurgulandı.

Halemba'ya söz konusu suçlamanın yanı sıra para aklama, cebir ve mala zarar verme gibi farklı dosyalardan da suç isnat ediliyor.

AfD'li politikacı ise davanın siyasi olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Halemba'nın dokunulmazlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Ekim 2023'te eyalet parlamentosuna girmesinin ardından kaldırılmıştı.

Davanın 29 Ocak'ta sonuçlanması bekleniyor.

