İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Batı'nın sözde ''özgürlük'' masalı bitti! Alman yazar terör örgütü YPG'nin kirli yüzünü anlattı
Dünya

Batı'nın sözde ''özgürlük'' masalı bitti! Alman yazar terör örgütü YPG'nin kirli yüzünü anlattı

Alman yazar Nadine Pungs, Rakka ziyaretinin ardından Batı'da “özgürlük ve demokrasi” diye pazarlanan terör örgütü YPG'nin sahadaki gerçek yüzünü anlattı. Pungs, terör örgütü YPG'nin kirli yüzünü anlatırken baskı, korku, yoksulluk ve susturulan bir halk vurgusu yaptı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Batı'nın sözde ''özgürlük'' masalı bitti! Alman yazar terör örgütü YPG'nin kirli yüzünü anlattı
ABONE OL

Nadine Pungs, sosyal medya hesabından 24 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Batı'da "demokratik yönetim" olarak sunulan yapının sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini belirtti.

Pungs, uzun süre Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçındığını, bunun nedeninin bölgede yaşayan Arap tanıdıklarını tehlikeye atmak istememesi olduğunu aktardı. Bu kişilerin, terör örgütü YPG'den dolayı korku içinde yaşadıklarını ifade etti.

Haziran ayında Rakka'da bulunduklarını anlatan Alman yazar, gördükleri ve duyduklarının kendilerini şoke ettiğini belirtti.

Terör örgütü YPG içerisindeki kadınların başörtüsü takmadan silahlı yapılar içinde yer almasının "demokrasi" göstergesi olarak Batı kamuoyuna sunulduğuna işaret eden Pungs, buna karşın bölgedeki çocukların zorla silah altına alındığı, Arap nüfusun ayrımcılığa ve baskıya maruz kaldığı haberlerinin görmezden gelindiğini vurguladı.

Pungs, terör örgütü YPG'nin yolsuzlukları, keyfi tutuklamaları, işkenceleri, zorla alıkoymaları ve muhaliflere yönelik baskılarının Batı'daki bazı gazeteciler ve insan hakları aktivistleri tarafından dile getirilmediğinin de altını çizdi.

Arap nüfusun kendisini "kurtarılmış" değil, "işgal edilmiş" hissettiğini ifade eden Pungs, bölgede derin yoksulluk, çöp toplayan çocuklar ve ifade özgürlüğü korkusunun yaygın olduğunu kaydetti.

Pungs, Arapların, terör örgütü YPG tarafından sebepsiz yere hapse atılma korkusu yaşadıklarını, sosyal medyada eleştirel paylaşımlar yapmamaları ve yeni Suriye bayrağını dalgalandırmamaları gerektiğini, aksi takdirde büyük sorunlarla karşılaşacaklarını bildiklerini aktardı.

"Sözde insan hakları savunucuları bunları anlatmıyor çünkü bu onların iş modellerini bozar." ifadesini kullanan Pungs, gerçekliğin Batı'da çizilen tablodan çok farklı olduğuna dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeydoğusunda demokrasi ve özgürlükten söz edilemeyeceğini belirten yazar, bunun özellikle Arap nüfus için geçerli olduğunu vurguladı.

Pungs, terör örgütü YPG'yi protesto edenlerin ya bölgeden kaçmak zorunda kaldığına ya da hapse atıldığına işaret etti.

Açıklamalarının çarpıtılmasını istemediğini özellikle belirten Nadine Pungs, eleştirilerinin "Kürtlere değil terör örgütü YPG'ye yönelik" olduğunun altını çizdi.

Yazar, mezhep veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin tüm Suriyeliler için barış, özgürlük ve savaşsız bir gelecek temennisinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.