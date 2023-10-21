Batı'nın utanç verici halini gözler önüne serdi: AB boğazına kadar suça batmış durumda

Avrupa Parlamentosu'nun(AP) İrlandalı Milletvekili Clare Daly, İsrail'in Filistinli sivilleri katletmesine sert bir tavır sergilemeyen Avrupa Birliğini(AB) eleştirdi. AB'nin Filistin'deki katliamı kınamadığını belirten Clare Daly, AB'ni bu utançtan asla kurtulamayacağını söyledi.

AP'nin İrlandalı Milletvekili Clare Daly, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Filistin'e destek açıklamasında bulundu. Daly paylaşımında AB'yi Filistin'e yönelik tutumu karşısında eleştirdi.



Gazze'deki bir insanlık dışı muamelelere dikkat çeken Daly, "Gazze'de tarihi bir suç işleniyor ve Avrupa Birliği boğazına kadar bu suça bulaşmış durumda. Milletvekilleri oturup katliamı izliyor ve sanki hava şartlarından kaynaklanıyormuş gibi bunu 'insani kriz' olarak nitelendirerek kınayamıyor bile. Bu insani kriz değil, bir insanlık suçu ve Avrupa Birliği, bu utançtan asla kurtulamayacak." dedi.